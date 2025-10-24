Upotettava Milliskin-kohdevalaisin
Laajenna Philips Hue -järjestelmääsi tunnelmaa luovilla spottivaloilla ja nauti lämpimästä tai viileästä valkoisesta valosta. Voit ohjata valaistusta älyohjauksella liittämällä valaisimet aloituspakkauksen mukana toimitettavaan älykkääseen Hue Bridge -siltaan.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Kohdevalaisin
- GU10
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen