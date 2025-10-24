Upotettava Milliskin-spottivalaisin
Lisää Philips Hue -järjestelmään Philips Hue White Ambiance -kohdevalaisin. Luonnollinen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Laadukas kohdevalaisin on kestävä ja suunniteltu hyvällä maulla.
Nykyinen hinta on 59,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- GU10
- Alumiini
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Alumiini
Materiaali
Synteettinen