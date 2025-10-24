Tuki
Round white smart ceiling light with a matte finish, flat shape, and dotted translucent center panel, PHILIPS text visible.

ALE

Upotettava Phoenix-kohdevalaisin

Himmennettävän Philips Hue Phoenix -pöytävalaisimen valkoisen LED-valon lämpimästä viileään ulottuvat sävyt sopivat päivän jokaiseen hetkeen. Valaisinta voi ohjata kätevästi älylaitteella, kun valaisin liitetään Hue-sillan (ei sisälly toimitukseen) kautta kodin Wi-Fi-verkkoon.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Integroitu LED
  • White
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
  • Ääniohjaus*
Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

