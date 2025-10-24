Upotettu Adore Bathroom ‑alasvalo
Hopeanvärinen upotettu Philips Hue White Ambiance -spottivalaisin tuo kylpyhuoneeseen sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Käytä heti Bluetoothin avulla tai löydä lisää älykkään valaistuksen toimintoja käyttämällä Hue Bridgeä.
Nykyinen hinta on 49,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Kromi
Materiaali
Synteettinen