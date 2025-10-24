Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Upotettu Adore Bathroom ‑alasvalo

Upotettu Adore Bathroom ‑alasvalo

Hopeanvärinen upotettu Philips Hue White Ambiance -spottivalaisin tuo kylpyhuoneeseen sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Käytä heti Bluetoothin avulla tai löydä lisää älykkään valaistuksen toimintoja käyttämällä Hue Bridgeä.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Mukana GU10-ledilamppu
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Kromi

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay