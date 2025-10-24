Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Upotettu alasvalaisin

Upotettu alasvalaisin

Laajenna Philips Hue -järjestelmääsi tällä kylpyhuoneen White Ambiance -alasvalolla ja nauti lämpimästä tai viileästä valkoisesta valosta. Voit ohjata valaistusta liittämällä valaisimet Adore-aloituspakkauksen mukana toimitettavaan Hue-siltaan tai himmentimeen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Upotettava kohdevalaisin
  • GU10
  • Kromi
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Kromi

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay