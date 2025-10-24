2 kpl:n pakkaus E27
Näiden kahden useimpiin valaisimiin sopivan, E27-kannalla varustetun LED-älylampun avulla voit tuoda älyvaloa kotisi joka kolkkaan. Luo hetkessä viihtyisä tunnelma valkoisen valon ja värivalon miljoonien sävyjen avulla.
Nykyinen hinta on 99,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Valkoista ja värillistä valoa
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x110