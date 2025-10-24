Koe päivänvaloa muistuttava valo kotoa käsin tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. Uudelleen suunniteltu lamppu käyttää 40 % vähemmän energiaa, ja siinä on Chromasync™-värinsovitus. Lamppu voi toistaa täyden spektrin valkoista valoa. Aseta haluamasi väri tai valkoisen valon sävy ja mukauta sitä himmentämällä täydestä kirkkaudesta aina 0,2 %:iin asti.