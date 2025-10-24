Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance A60 - B22-älylamppu - 810

A60 - B22-älylamppu - 810

Koe päivänvaloa muistuttava valo kotoa käsin tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. Uudelleen suunniteltu lamppu käyttää 40 % vähemmän energiaa, ja siinä on Chromasync™-värinsovitus. Lamppu voi toistaa täyden spektrin valkoista valoa. Aseta haluamasi väri tai valkoisen valon sävy ja mukauta sitä himmentämällä täydestä kirkkaudesta aina 0,2 %:iin asti.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Lataa tuotetiedote

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 810 lumenia
  • Täyden spektrin valo (1 000–20 000 K)
  • Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen
  • Tarkat Chromasync™-värit
  • Ohjaus sovelluksella tai äänikomennoilla
Tekniset tiedot

Kestävyys

  • Sytytysten määrä

    50 000

  • Nimelliskäyttöikä

    25 000

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

