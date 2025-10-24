A60 - B22-älylamppu - 810
Koe päivänvaloa muistuttava valo kotoa käsin tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. Uudelleen suunniteltu lamppu käyttää 40 % vähemmän energiaa, ja siinä on Chromasync™-värinsovitus. Lamppu voi toistaa täyden spektrin valkoista valoa. Aseta haluamasi väri tai valkoisen valon sävy ja mukauta sitä himmentämällä täydestä kirkkaudesta aina 0,2 %:iin asti.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 810 lumenia
- Täyden spektrin valo (1 000–20 000 K)
- Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen
- Tarkat Chromasync™-värit
- Ohjaus sovelluksella tai äänikomennoilla
Tekniset tiedot
Kestävyys
Kestävyys
Sytytysten määrä
50 000
Nimelliskäyttöikä
25 000