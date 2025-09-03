*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
A60 - E27-älylamppu - 1 600
Koe päivänvaloa muistuttava valo kotoa käsin tähän mennessä älykkäimmällä lampullamme. Uudelleen suunniteltu lamppu käyttää 40 % vähemmän energiaa, ja siinä on Chromasync™-värinsovitus. Lamppu voi toistaa täyden spektrin valkoista valoa. Aseta haluamasi väri tai valkoisen valon sävy ja mukauta sitä himmentämällä täydestä kirkkaudesta aina 0,2 %:iin asti.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 1 600 lumenia
- Täyden spektrin valo (1 000–20 000 K)
- Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen
- Tarkat Chromasync™-värit
- Ohjaus sovelluksella tai äänikomennoilla
Inspiroivaa valaistusta
Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue
@shigunaru_com
@Chris meidam
@rosebriarmansion
@ania_healthy_lifestyle
@k_s_a__1
@juul.living
@juul.living
@chateau_roux_designs
@ireneburg7
@ireneburg7
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua.
Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella
Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä hetkessä tilanteen mukaan yli 16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä painikkeella voit luoda juhlatunnelman, muuntaa olohuoneesi elokuvateatteriksi, tehostaa kodin sisustusta väreillä ja paljon muuta.
Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla
Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.
Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia
Hue Bridge tuo käyttöön ominaisuudet, jotka tekevät älyvalaistuksesta todella älykkään: etäohjauksen, ääniohjauksen, automaattisen valaistuksen ja paljon muuta. Lisää Hue Bridge kokoonpanoosi, niin voit luoda mukaansatempaavia elämyksiä sekä hyödyntää turvallista ja luotettavaa tekniikkaa. Nauti Hue Bridgen avulla älyvalaistuksesta, jollaista et ole koskaan ennen nähnyt.
Tekniset tiedot
Kestävyys
Kestävyys
Sytytysten määrä
50 000
Nimelliskäyttöikä
25 000