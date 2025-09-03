*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Aloituspakkaus: 2 kpl E27-älylamppua + Dimmer switch + Bridge Pro
Hue Bridge Prolla saat käyttöösi huipputehokkaat älyvalaistusominaisuudet. Laitteen uusi siru voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Värivaloa toistavilla lampuilla voit lisätä tunnelmavaloa mihin tahansa huoneeseen, ja valaistuksen ohjaaminen on helppoa pakkaukseen sisältyvällä kytkimellä.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Tukee yli 150 lamppua ja yli 50 tarviketta
- Käytä valoja liiketunnistimina MotionAware™-tekniikan avulla
- Tuo käyttöön Hue Sync -viihdevalaistuksen ja valvonnan integraation
- Valkoisen valon sävyt +16 miljoonaa väriä
- Mukautettava ja kätevä ohjaus
Zigbee-turva
Yksityisyytesi on meille etusijalla. Zigbee ja Philips Hue estävät luvattoman pääsyn älyvalaistusjärjestelmääsi.
Ohjaa koko kotia mistä tahansa
Bridgellä ja Bridge Prolla voit käyttää älyvalaistusjärjestelmääsi mistä tahansa Hue-sovelluksen kautta. Ohjaa valoja, vastaanota ilmoituksia – tai määritä järjestelmäsi toimimaan aikataulun mukaan automaatioiden avulla.
Hue MotionAware™
Valaistusjärjestelmäsi voi nyt reagoida intuitiivisesti liikkeisiisi kotona. Ainutlaatuinen ominaisuus on saatavilla vain Bridge Prolla. Kun sinulla on huoneessa vähintään kolme Hue-valoa, voit luoda liikealueen, joka havaitsee läsnäolosi ja sytyttää kaikki siihen määrittämäsi valot. Erillistä liiketunnistinta ei tarvita!
Enemmän suorituskykyä ja nopeampi prosessori
Bridge Pron suorituskyky on kolminkertainen Bridgeen verrattuna, siihen voi yhdistää yli 150 valoa ja yli 50 tarviketta sekä tallentaa 500 valaistusasetusta. Lisäksi sen vasteaika on viisi kertaa nopeampi uuden Hue Chip Pro -sirun ansiosta.
