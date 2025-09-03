Hue MotionAware™

Valaistusjärjestelmäsi voi nyt reagoida intuitiivisesti liikkeisiisi kotona. Ainutlaatuinen ominaisuus on saatavilla vain Bridge Prolla. Kun sinulla on huoneessa vähintään kolme Hue-valoa, voit luoda liikealueen, joka havaitsee läsnäolosi ja sytyttää kaikki siihen määrittämäsi valot. Erillistä liiketunnistinta ei tarvita!