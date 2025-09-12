Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button
Lisää tunnelmallista värivaloa mihin tahansa huoneeseen Philips Hue White and color ambiance -aloituspakkauksella. Pakkaus sisältää 3 värivaloa toistavaa älylamppua, Hue Bridgen sekä Smart button -älypainikkeen, jolla saat käyttöösi valaistuksen ohjauksen, yhteyden Hue-sovellukseen sekä lukemattomia ominaisuuksia.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- ±10 vuoden käyttöikä
- Langaton himmennys
- Ohjaus Smart button -kytkimellä
- Sisältää Philips Hue Bridge
- Valkoista valoa ja värivaloa
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x57x50 mm