Hue White and color ambiance Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button

Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button

Lisää tunnelmallista värivaloa mihin tahansa huoneeseen Philips Hue White and color ambiance -aloituspakkauksella. Pakkaus sisältää 3 värivaloa toistavaa älylamppua, Hue Bridgen sekä Smart button -älypainikkeen, jolla saat käyttöösi valaistuksen ohjauksen, yhteyden Hue-sovellukseen sekä lukemattomia ominaisuuksia.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • ±10 vuoden käyttöikä
  • Langaton himmennys
  • Ohjaus Smart button -kytkimellä
  • Sisältää Philips Hue Bridge
  • Valkoista valoa ja värivaloa
    50x57x50 mm

