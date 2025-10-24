Aloituspakkaus GU10
Philips Hue White and Color Ambiance GU10 ‑aloituspakkauksen avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa huoneeseen. Pakkaus sisältää Hue-sillan, jonka ansiosta saat käyttöösi lähes rajattomat valaistusvaihtoehdot. Voit hallita valaistusta sovelluksella tai puheella.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Valkoista ja värillistä valoa
- Sisältää Hue Bridge -sillan
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x71