Aloituspakkauus: 2 B22-älylamppua (1100) + Smart button
Lisää tunnelmallista värivaloa mihin tahansa huoneeseen Philips Hue White and color ambiance B22 -aloituspakkauksella. Pakkaus sisältää Hue Bridgen, jolla saat käyttöösi lähes rajattomat vaihtoehdot valaistukseen. Ohjaa valaistusta sovelluksessa, puhekomennoilla tai pakkaukseen sisältyvällä Smart button -älypainikkeella.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- ±10 vuoden käyttöikä
- Langaton himmennys
- Ohjaa Smart button -älypainikkeella
- Sisältää Philips Hue Bridge
- Valkoista valoa ja värivaloa
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60 x 109