Attract-seinävalaisin ulkokäyttöön
Lasikupunsa ja seinälle hienovaraisesti värikkäitä valoja heijastavan ainutlaatuisen valotehosteensa ansiosta Attract-ulkoseinälyhty on perinteinen, mutta silti moderni lisä kuistille, pihaan tai pihatielle.
Nykyinen hinta on 169,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- Integroitu LED
- Valkoista valoa ja värivaloa
- Verkkovirtakäyttöinen
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Lasi