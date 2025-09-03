Synkronoi elokuvat, TV-ohjelmat, musiikki ja pelit älyvalojen kanssa

Vie viihde-elämys kokonaan uudelle tasolle synkronoimalla näytön sisältö tai musiikin rytmi älyvalojen kanssa.* Valitse, miten haluat synkronoida älyvalot elokuvan, musiikin (tutustu myös Spotify-integraatioon), TV-ohjelman tai pelin kanssa. Nauti, kun viihdealueesi värilamput reagoivat tapahtumiin. * Vaatii Hue Bridgen