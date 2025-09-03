*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Uusi
Essential aloituspakkaus: 2kpl E27-älylamppua (806 lm) + dimmer switch -kytkin
Astu älyvalaistuksen maailmaan tällä Philips Hue Essential -aloituspakkauksella. Se sisältää kaksi värivaloa ja valkoisen valon sävyjä toistavaa lamppua, jonka valon sävyä voit helposti muuttaa lämpimästä viileän valkoiseksi valoksi. Luo täydellinen tunnelma tasaisella himmennyksellä, miljoonilla väreillä ja asiantuntijoidemme suunnittelemilla valaistusasetuksilla – tai luo omasi! Pakkaus sisältää Hue Bridgen, jolla saat käyttöösi lähes rajattomat vaihtoehdot valaistukseen. Ohjaa valoja äänelläsi, sovelluksella tai millä tahansa älytarvikkeella.
Lampunkanta
Valon väri
Malli
Pakkaus
Muoto
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Jopa 806 luumenia
- Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen (2 200–6 500 K)
- Himmennettävissä 2 %:n kirkkauteen
- Sisältää Hue Bridgen
- Sisältää Dimmer switch -kytkimen
Luo tunnelmaa lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä älykkäillä valoilla
Valittavissasi on yli 50 000 sävyä lämpimästä kylmään valkoiseen. Vaihtamalla valaistusta voit luoda juuri oikeanlaisen tunnelman töihin, harrastuksiin tai rentoutumiseen – vuorokaudenajasta riippumatta. Ponnista uuteen päivään kylmällä ja energisoivalla kirkkaanvalkoisella valolla tai rauhoitu yötä vasten kullanvärisillä sävyillä.
Leikittele älykkäillä värivaloilla
Philips Hue tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia: yli 16 miljoonan värin avulla voit muuntaa kotisi upeaksi juhlapaikaksi, elävöittää iltasatua ja paljon muuta. Käyttämällä valmiita värivalaistusasetuksia voit tuoda kesän kotiisi tai elää ikuistetut hetket uudelleen kuviesi avulla.
Älyvalaistuksen etäohjaus
Hue-sovelluksella voit ohjata kaikkia valoja myös kodin ulkopuolelta. Voit sytyttää ja sammuttaa valosi etäohjauksella sovelluksen avulla ja varmistaa näin, että kotisi on aina valaistu haluamallasi tavalla.
Synkronoi elokuvat, TV-ohjelmat, musiikki ja pelit älyvalojen kanssa
Vie viihde-elämys kokonaan uudelle tasolle synkronoimalla näytön sisältö tai musiikin rytmi älyvalojen kanssa.* Valitse, miten haluat synkronoida älyvalot elokuvan, musiikin (tutustu myös Spotify-integraatioon), TV-ohjelman tai pelin kanssa. Nauti, kun viihdealueesi värilamput reagoivat tapahtumiin. * Vaatii Hue Bridgen
Vaivaton langaton asennus
Paristokäyttöisen, langattoman Hue-himmentimen voi asentaa minne tahansa mukana tulevan teipin avulla. Irrota kytkin sen seinälevystä ja käytä sitä kaukosäätimenä tai kiinnitä se mihin tahansa magneettipintaan.
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60 x 111