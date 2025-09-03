Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Essential aloituspakkaus: 4kpl E27-älylamppua (806 lm)

Uusi

Essential aloituspakkaus: 4kpl E27-älylamppua (806 lm)

Astu älyvalaistuksen maailmaan tällä Philips Hue Essential -aloituspakkauksella. Se sisältää neljä värivaloa ja valkoisen valon sävyjä toistavaa lamppua, jonka valon sävyä voit helposti muuttaa lämpimästä viileän valkoiseksi valoksi. Luo täydellinen tunnelma tasaisella himmennyksellä, miljoonilla väreillä ja asiantuntijoidemme suunnittelemilla valaistusasetuksilla – tai luo omasi! Pakkaus sisältää Hue Bridgen, jolla saat käyttöösi lähes rajattomat vaihtoehdot valaistukseen. Ohjaa valoja äänelläsi, sovelluksella tai millä tahansa älytarvikkeella.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 806 luumenia
  • Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen (2 200–6 500 K)
  • Himmennettävissä 2 %:n kirkkauteen
  • Essential-värivalo
  • Sisältää Hue Bridgen
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua.

Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella

Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella

Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä hetkessä tilanteen mukaan yli 16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä painikkeella voit luoda juhlatunnelman, muuntaa olohuoneesi elokuvateatteriksi, tehostaa kodin sisustusta väreillä ja paljon muuta.

Leikittele älykkäillä värivaloilla

Leikittele älykkäillä värivaloilla

Philips Hue tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia: yli 16 miljoonan värin avulla voit muuntaa kotisi upeaksi juhlapaikaksi, elävöittää iltasatua ja paljon muuta. Käyttämällä valmiita värivalaistusasetuksia voit tuoda kesän kotiisi tai elää ikuistetut hetket uudelleen kuviesi avulla.

Synkronoi elokuvat, TV-ohjelmat, musiikki ja pelit älyvalojen kanssa 

Synkronoi elokuvat, TV-ohjelmat, musiikki ja pelit älyvalojen kanssa 

Vie viihde-elämys kokonaan uudelle tasolle synkronoimalla näytön sisältö tai musiikin rytmi älyvalojen kanssa.* Valitse, miten haluat synkronoida älyvalot elokuvan, musiikin (tutustu myös Spotify-integraatioon), TV-ohjelman tai pelin kanssa. Nauti, kun viihdealueesi värilamput reagoivat tapahtumiin. * Vaatii Hue Bridgen 

Kodin automaattinen älykeskus: Hue-silta

Kodin automaattinen älykeskus: Hue-silta

Hue-silta on henkilökohtaisen Philips Hue ‑älyvalaistusjärjestelmän keskeinen osa. Se toimii komentokeskuksena, joka on yhteydessä älykkäisiin lamppuihin ja Hue-sovellukseen varmistaen kaiken toimivan halutulla tavalla. Sillan avulla voit myös käyttää kodin älykkäitä ja automaattisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi rutiinien ja ajastimien määrittämisen.

Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    60 x 111

Muotoilu ja pinnoitus

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Huolto

Tekniset tiedot

Silta

Polttimo

Kytkin

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

