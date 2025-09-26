Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Uusi

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Astu älyvalaistuksen maailmaan tällä Philips Hue Essential -lampulla. Se voi toistaa värivaloa ja säädettävää valkoista valoa, jonka sävyn voi helposti vaihtaa kotoisan lämpimästä viileään valkoiseen. Luo täydellinen tunnelma tasaisella himmennyksellä, miljoonilla väreillä ja asiantuntijoidemme suunnittelemilla valaistusasetuksilla – tai luo omasi! Yhteensopiva kaikkien Philips Hue -tuotteiden kanssa.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 806 luumenia
  • Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen (2 200–6 500 K)
  • Himmennettävissä 2 %:n kirkkauteen
  • Essential väri
  • Ohjaus sovelluksella tai äänikomennoilla
Vertaile Hue Essential- ja Hue LED -lamppuja

Hue Essential

Hue

Osta nyt

Valovirta

806 luumenia
810, 1100 ja 1600 lumenin vaihtoehdot

Tarkat Chromasync™-värit

Ei
Kyllä

Himmennettävyys

Alhainen himmennys 2 %:n kirkkauteen
Erittäin alhainen himmennys 0,2 %:n kirkkauteen

Värilämpötila

Essential, valkoiset (2 200–6 500 K)
Täyden spektrin päivänvalo (1 000–20 000 K)

Kaksi ystävää sohvalla vaaleanpunaisena hehkuvan Philips Hue -älyvalon alla

Aloita älyvalaistuksen käyttö

Se on edistynein, intuitiivisin ja hauskin tapa valaista kotiasi sekä sisältä että ulkoa. Luo oma kokoonpanosi älylamppujen, valaisimien, ulkovalaisimien ja tarvikkeiden valikoimasta. Avaa kaikki ominaisuudet Hue Bridge tai Bridge Pro -keskusyksikön avulla ja määritä sekä ohjaa kaikkea Hue-sovelluksen kautta. Nauti animaatioista, synkronoi television, pelien ja musiikin kanssa sekä hyödynnä älykästä kodin turvaa, ohjausta kodin ulkopuolelta ja muita toimintoja!

Kahden Hue-älylampun vertailu – yksi hehkuu vaaleanpunaisena, toinen lämpimän valkoisena.

Luo täydellinen tunnelma

Kahdeksan miljoonan värin ja useiden lämpimän ja viileän valkoisen valon sävyjen joukosta voit luoda täydellisen tunnelman kaikkeen, mitä teet sisällä ja ulkona. Valitse jokin värikkäistä valaistusasetuksistamme (tai suunnittele omasi!), työskentele tai rentoudu optimaalisen sävyisessä valkoisessa valossa tai laita vaikka valosi tuikkimaan tähtien tapaan erikoistunnelman luomiseksi.

Kahden makuuhuoneessa olevan Hue-älyvalon vertailu – yksi himmennetty viihtyisään 2 %:iin kokonaiskirkkaudesta, toinen palaa kirkkaasti 100 %:n teholla.

Nauti vaivattomasta himmentämisestä

Perinteiset lamput tarvitsevat erityisen himmentimen, joka kytketään kotisi sähköjärjestelmään. Älyvaloissa himmennys on sisäänrakennettu – Hue-sovellus, älykytkimet ja jopa äänesi voivat himmentää valot välittömästi ja tasaisesti alhaisille tasoille.

Uudet älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro- ja Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmät.

Hanki tämä kaikki Bridgen avulla

Hue Bridge ja Bridge Pro avaavat laajan valikoiman edistyneitä älyvalaistusominaisuuksia. Näitä ovat upeat valotehosteet, kodin viihteen kanssa synkronoitava surround-valaistus, Hue Secure -kodin turvajärjestelmän integrointi valoihin ja kameroihin, ääniohjaus älykkäiden avustajien avulla ja monet älykkäät automaatiot. Bridge Pro on edistynein älyvalaistuskeskuksemme, joka avaa enemmän ominaisuuksia, tukee useampia valoja ja on nopeampi.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

