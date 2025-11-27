Hue Festavia globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m
Luo viihtyisää hehkua tai värikäs juhlatunnelma terassille, kuistille tai mihin tahansa ulkotilaan. Nämä särkymättömät pallolampulliset globe-valosarjat tuottavat loistavaa ja täyteläistä värillistä tai valkoista valoa, halusitpa luoda liukuvärin tai leikkiä animoiduilla valotehosteilla. Turvallisen matalajännitejärjestelmän ansiosta voit kytkeä ne mukana toimitetulla virtalähteellä olemassa olevaan pistorasiaan.
Nykyinen hinta on 219,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 14 metriä, 20 lamppua
- Kirkkaat 50 luumenin vaihdettavat lamput
- Täyden spektrin valo (1 000–20 000 K)
- Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet
- Mukana pienjännitevirtalähde
Helposti asennettava kokoonpano
Festavia globe-valosarjat ovat matalajännitteisiä, mikä tarkoittaa, että voit kytkeä ne mukana toimitetulla virtalähteellä olemassa olevaan pistorasiaan. Monimutkaista uudelleenjohdotusta ei tarvita. Voit lisätä valosarjoja myös olemassa olevaan matalajännitteiseen kokoonpanoon ja integroida ne mihin tahansa ulkotiloissasi oleviin valoihin. Festavia globe -valosarjoja ei voi jatkaa päästä päähän, mutta voit kytkeä kaksi koristevalosarjaa virtalähteeseen koristevalosarjan jatko-osan mukana toimitetulla T-liittimellä.
Tehty kestämään, olipa sää mikä tahansa
Satoi tai paistoi, pallolampuista muodostuvat Festavia globe -valosarjat on tarkoitettu ympärivuotiseen ulkokäyttöön. Näitä valoja ei tarvitse pakata pois – jätä ne paikalleen joka tilaisuutta varten. Jokainen kestävä lasimainen lamppu on vedenkestävä, säänkestävä, särkymätön ja vaihdettavissa oleva – kaiken varalta!
Juhli kaikissa väreissä, rentoudu lämpimässä hehkussa
Chromasync™-teknologiaan perustuvien ja integroitujen LED-värivalojen ansiosta nämä Festavia globe -valosarjat hehkuvat ulkojuhliin sopivissa kirkkaan valkoisen ja kylläisten värien sävyissä. Soitatko musiikkia juhlia varten? Synkronoi valot kappaleidesi kanssa ja katso, kuinka musiikki saa värit liikkumaan. Kun on aika rentoutua, säädä niitä niin, että ne hehkuvat erittäin himmeästi lämpimän ja viileän valkoisen valon missä tahansa sävyssä. Luo erityisen viihtyisä tunnelma valaistusasetuksella tai erikoistehosteella – esimerkiksi säihkyvällä kynttilänvalolla.
Juhlien valo ja sielu
Festavia globe -lamput tuovat tyylikkään ja näyttävän Lightguide-muotoilunsa ansiosta kauniin lisän ulkotilaasi, olivatpa ne sytytettyinä tai sammutettuina. Jokaisessa Lightguide-lampussa on erityinen sisäputki, joka tasapainottaa värit, kirkkauden ja valon suunnan optimaalisen vaikutelman tuottamiseksi. Mukauta niitä haluamallasi tavalla: aseta useista väreistä muodostuva liukuväri koko valosarjaa varten, valitse mieleisesi kausiluonteisista valaistusasetuksista tai käytä erityisiä valaistustehosteita, jotka vastaavat täydellisesti juhlien, erikoistilaisuuksien tai ulkona rentoutuen vietetyn ajan tunnelmaa.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Synteettinen