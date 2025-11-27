Juhli kaikissa väreissä, rentoudu lämpimässä hehkussa

Chromasync™-teknologiaan perustuvien ja integroitujen LED-värivalojen ansiosta nämä Festavia globe -valosarjat hehkuvat ulkojuhliin sopivissa kirkkaan valkoisen ja kylläisten värien sävyissä. Soitatko musiikkia juhlia varten? Synkronoi valot kappaleidesi kanssa ja katso, kuinka musiikki saa värit liikkumaan. Kun on aika rentoutua, säädä niitä niin, että ne hehkuvat erittäin himmeästi lämpimän ja viileän valkoisen valon missä tahansa sävyssä. Luo erityisen viihtyisä tunnelma valaistusasetuksella tai erikoistehosteella – esimerkiksi säihkyvällä kynttilänvalolla.