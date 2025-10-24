Tuki
Flourish table lamp with round shape, ribbed texture, pink hue, and glossy finish, featuring a visible white power cord.

Flourish-pöytävalaisin

Flourish-pöytävalaisimella saat tehokkaan valaistuksen kaikkiin tilanteisiin: lämmintä tai viileää valkoista valoa ja värejä. Toimii erillisenä valona tai osana älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Mukana E27-ledilamppu
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Lasi

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay