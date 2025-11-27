Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin
Neljä valmista valaistusasetusta helpottavat arkeasi, sillä ne on suunniteltu erityisesti päivittäisiä rutiineja ajatellen: piristymiseen, keskittymiseen, lukemiseen ja rentoutumiseen. Kylmän valkoisista asetuksista toinen tukee piristymistä ja toinen keskittymistä, joten niiden avulla saat päivän käyntiin ja ylläpidät keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja rentoutumiseen tarkoitettujen lämpimien asetusten avulla voit puolestaan uppoutua hyvän kirjan pariin ja antaa mielesi levätä.
Hyödynnä Hue Bridgen avulla kaikkia älyvalaistuksen ominaisuuksia
Hue Bridge tuo käyttöön ominaisuudet, jotka tekevät älyvalaistuksesta todella älykkään: etäohjauksen, ääniohjauksen, automaattisen valaistuksen ja paljon muuta. Lisää Hue Bridge kokoonpanoosi, niin voit luoda mukaansatempaavia elämyksiä sekä hyödyntää turvallista ja luotettavaa tekniikkaa. Nauti Hue Bridgen avulla älyvalaistuksesta, jollaista et ole koskaan ennen nähnyt.
Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla
Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
Philips Hue ja Bluetooth on kätevin tapa aloittaa älyvalaistuksen käyttö. Luo sopiva tunnelma välittömästi Bluetooth-yhteensopivilla LED-lampuilla ja Hue Bluetooth -sovelluksella, jolla voit ohjata jopa kymmentä valoa yhdessä tilassa.
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lamppua.
Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella
Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä hetkessä tilanteen mukaan yli 16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä painikkeella voit luoda juhlatunnelman, muuntaa olohuoneesi elokuvateatteriksi, tehostaa kodin sisustusta väreillä ja paljon muuta.