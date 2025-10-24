Flourish-riippuvalaisin
Flourish-riippuvalaisimella saat tehokkaan valaistuksen kaikkiin tilanteisiin: lämmintä tai viileää valkoista valoa ja värejä. Toimii erillisenä valona tai osana älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla.
Nykyinen hinta on 349,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Lasi