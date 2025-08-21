Festavia globe -valosarja tuo ulkotilaasi viihtyisän, kahvilahenkisen ilmeen. Muokkaa tyylisi mukaan.
Erilaisia juhlatunnelmia
Juhli kirkkaissa väreissä, rentoudu lämpimässä hehkussa
Chromasync™-teknologiaan perustuvien ja integroitujen LED-värivalojen ansiosta nämä valosarjat hehkuvat ulkojuhliin sopivissa valkoisen ja värien sävyissä.
Soitatko musiikkia juhlissa? Synkronoi ne kappaleisiisi ja katso, kuinka musiikki saa värit liikkumaan.
Kun on aika rentoutua, säädä valoja niin, että ne hehkuvat erittäin himmeästi lämpimän ja viileän valkoisen valon missä tahansa sävyssä. Luo erityisen viihtyisä tunnelma valaistusasetuksella tai erikoistehosteella – esimerkiksi säihkyvällä kynttilänvalolla.
Juhlien valo ja sielu
Festavia globe -valosarjan kauniit Lightguide pallolamput tuovat tyylikkään ja näyttävän muotoilunsa ansiosta kauniin lisän ulkotilaasi, olivatpa ne sytytettyinä tai sammutettuina. Jokaisessa Lightguide-lampussa on erityinen sisäputki, joka tasapainottaa värit, kirkkauden ja valon suunnan luoden täydellisen vaikutelman. Mukauta valosarjaa haluamallasi tavalla: aseta useista väreistä muodostuva liukuväri koko valosarjaan, valitse mieleisesi kausiluonteisista valaistusasetuksista tai käytä erityisiä valaistustehosteita, jotka sopivat täydellisesti juhliin, erikoistilaisuuksiin tai ulkona rentoutumiseen.
Rakennettu kestämään säässä kuin säässä
Satoi tai paistoi, voit nauttia Festavia globe -valosarjan luomasta tunnelmasta, sillä se on tarkoitettu ympärivuotiseen ulkokäyttöön. Näitä valoja ei tarvitse pakata pois – jätä ne esille jokaista tilaisuutta varten. Jokainen kestävä lasimainen lamppu on vedenkestävä, säänkestävä, särkymätön ja vaihdettavissa – kaiken varalta!
Yksinkertainen plug-and-play-asennus
Festavia globe -valosarjat ovat matalajännitteisiä, mikä tarkoittaa, että voit kytkeä ne mukana toimitetulla virtalähteellä olemassa olevaan pistorasiaan. Monimutkaista uudelleenjohdotusta ei tarvita. Voit lisätä valosarjoja myös olemassa olevaan matalajännitteiseen kokoonpanoon ja integroida ne mihin tahansa ulkotiloissasi oleviin valoihin.
Festavia globe -valosarjoja ei voi jatkaa päästä päähän, mutta voit kytkeä kaksi koristevalosarjaa virtalähteeseen koristevalosarjan jatko-osan mukana toimitetulla T-liittimellä.
