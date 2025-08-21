Tuki
Flash sale -25 %
Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön
Kiinteä
Mattamusta pinnoite
240 x 190 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

169,99 €

Flash sale -25 %
Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön
Kiinteä
Mattamusta pinnoite
240 x 120 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

149,99 €

Flash sale -25 %
Impress-pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Impress-pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Kiinteä
Mattamusta pinnoite
770 x 100 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

209,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Flash sale -25 %
IMPRESS-JALUSTAVALAISIN ULKOKÄYTTÖÖN

Hue White and color ambiance

IMPRESS-JALUSTAVALAISIN ULKOKÄYTTÖÖN
Kiinteä
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

189,99 €

Flash sale -25 %
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Hue White and color ambiance

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

349,99 €

343,99 €

Flash sale -25 %
Impress ulkoseinävalaisin (matalajännitteinen)

Hue White and color ambiance

Impress ulkoseinävalaisin (matalajännitteinen)
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
240 x 120 mm
Virtalähde myydään erikseen

159,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

Flash sale -25 %
Kannettava Go-valaisin

Hue White and color ambiance

Kannettava Go-valaisin
Integroitu LED ja akku
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

89,99 €

Flash sale -25 %
Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Low Volt -järjestelmä – laajennus
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

159,99 €

Flash sale -25 %
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Hue White and color ambiance

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
LowVolt-järjestelmä – aloituspakkaus
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*

149,99 €

Flash sale -25 %
Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)

Hue White and color ambiance

Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Virtalähde myydään erikseen

189,99 €

Flash sale -25 %
Ulkotunnistin

Hue

Ulkotunnistin
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Säänkestävä
Automatisoi valaistuksesi

59,99 €

Flash sale -25 %
Festavia-valosarja

Hue White and color ambiance

Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

219,99 €

Flash sale -25 %
Dymera-seinävalaisin sisä- ja ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Dymera-seinävalaisin sisä- ja ulkokäyttöön
Valkoista valoa ja värivaloa
Ohjaa jokaista valoa erikseen
Ohjaus sovelluksella tai äänellä
Lisää ominaisuuksia Bridgen avulla

219,99 €

Erilaisia juhlatunnelmia

Festavia globe -valosarja tuo ulkotilaasi viihtyisän, kahvilahenkisen ilmeen. Muokkaa tyylisi mukaan.

Kaksi Festavia globe -valosarjaa, joissa mustat johdot ja läpinäkyvät Lightguide-älylamput
Nainen tanssii terassilla, joka on valaistu ulkokäyttöön tarkoitetuilla, älyvalon sinisissä, vaaleanpunaisissa ja valkoisissa sävyissä hehkuvilla Festavia-valosarjoilla.

Juhli kirkkaissa väreissä, rentoudu lämpimässä hehkussa

Chromasync™-teknologiaan perustuvien ja integroitujen LED-värivalojen ansiosta nämä valosarjat hehkuvat ulkojuhliin sopivissa valkoisen ja värien sävyissä. 
Soitatko musiikkia juhlissa? Synkronoi ne kappaleisiisi ja katso, kuinka musiikki saa värit liikkumaan. 
Kun on aika rentoutua, säädä valoja niin, että ne hehkuvat erittäin himmeästi lämpimän ja viileän valkoisen valon missä tahansa sävyssä. Luo erityisen viihtyisä tunnelma valaistusasetuksella tai erikoistehosteella – esimerkiksi säihkyvällä kynttilänvalolla.

Terassin istuma-alue yöllä, valaistu ulkokäyttöön tarkoitetuilla, Festavia-valosarjoilla, jotka hehkuvat älyvalon vaaleanpunaisissa, keltaisissa ja violeteissa sävyissä.

Juhlien valo ja sielu

Festavia globe -valosarjan kauniit Lightguide pallolamput tuovat tyylikkään ja näyttävän muotoilunsa ansiosta kauniin lisän ulkotilaasi, olivatpa ne sytytettyinä tai sammutettuina. Jokaisessa Lightguide-lampussa on erityinen sisäputki, joka tasapainottaa värit, kirkkauden ja valon suunnan luoden täydellisen vaikutelman. Mukauta valosarjaa haluamallasi tavalla: aseta useista väreistä muodostuva liukuväri koko valosarjaan, valitse mieleisesi kausiluonteisista valaistusasetuksista tai käytä erityisiä valaistustehosteita, jotka sopivat täydellisesti juhliin, erikoistilaisuuksiin tai ulkona rentoutumiseen.

Tutustu musiikin synkronointiin
Ulkokäyttöön tarkoitetun, Festavia globe -valosarjan vedenkestävä Lightguide-älylamppu, jolle on roiskunut vettä ja joka hehkuu älyvalon vaaleanpunaisissa sävyissä

Rakennettu kestämään säässä kuin säässä

Satoi tai paistoi, voit nauttia Festavia globe -valosarjan luomasta tunnelmasta, sillä se on tarkoitettu ympärivuotiseen ulkokäyttöön. Näitä valoja ei tarvitse pakata pois – jätä ne esille jokaista tilaisuutta varten. Jokainen kestävä lasimainen lamppu on vedenkestävä, säänkestävä, särkymätön ja vaihdettavissa – kaiken varalta!

Ulkokäyttöön tarkoitettu, Festavia globe -valosarja, joka muodostuu läpinäkyvistä Lightguide-lampuista, mustasta kaapelista ja matalajännitteisestä virtalähteestä

Yksinkertainen plug-and-play-asennus 

Festavia globe -valosarjat ovat matalajännitteisiä, mikä tarkoittaa, että voit kytkeä ne mukana toimitetulla virtalähteellä olemassa olevaan pistorasiaan. Monimutkaista uudelleenjohdotusta ei tarvita. Voit lisätä valosarjoja myös olemassa olevaan matalajännitteiseen kokoonpanoon ja integroida ne mihin tahansa ulkotiloissasi oleviin valoihin.

Festavia globe -valosarjoja ei voi jatkaa päästä päähän, mutta voit kytkeä kaksi koristevalosarjaa virtalähteeseen koristevalosarjan jatko-osan mukana toimitetulla T-liittimellä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Pystyykö Festavia globe -valosarja tuottamaan myös valkoista valoa?

Voinko vaihtaa Festavia globe -valosarjan lamput?

Mikä on paras tapa ripustaa Festavia globe -valosarja?

Ovatko lamput lasista tehtyjä?

    Musta

    Synteettinen

Tarvitsetko osan?

Tarvitsetko osan?

Etsitkö varaosia tälle tuotteelle? Hae korvaavia virtajohtoja, kiinnikkeitä ja muita tarvikkeita, joilla saat valosi taas toimintakuntoon.

Selaa osia
Hue-tuki

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?

Katso Tuki

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

