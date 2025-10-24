Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Hue Festavia globe -valosarjat ulkokäyttöön, 14 m:n jatkopala

Hue Festavia globe -valosarjat ulkokäyttöön, 14 m:n jatkopala

Luo upeilla väreillä viihtyisää hehkua tai värikäs juhlatunnelma terassille, kuistille tai mihin tahansa ulkotilaan, halusitpa luoda liukuvärin tai leikkiä animoiduilla valotehosteilla. Tällä jatkopalalla voit lisätä virtalähteeseen kaksi valonauhaa käyttämällä mukana toimitettua T-liitintä sekä lisätä valonauhan myös mihin tahansa matalajännitejärjestelmään. Globe-valosarjoja ei voi jatkaa päästä päähän.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • 14 metriä, 20 lamppua
  • Kirkkaat 50 luumenin vaihdettavat lamput
  • Täyden spektrin valo (1 000–20 000 K)
  • Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet
  • Jatkopalan liitin mukana
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Valosarja/valonauha

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay