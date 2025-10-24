Luo upeilla väreillä viihtyisää hehkua tai värikäs juhlatunnelma terassille, kuistille tai mihin tahansa ulkotilaan, halusitpa luoda liukuvärin tai leikkiä animoiduilla valotehosteilla. Tällä jatkopalalla voit lisätä virtalähteeseen kaksi valonauhaa käyttämällä mukana toimitettua T-liitintä sekä lisätä valonauhan myös mihin tahansa matalajännitejärjestelmään. Globe-valosarjoja ei voi jatkaa päästä päähän.