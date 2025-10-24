Hue Festavia globe -valosarjat ulkokäyttöön, 14 m:n jatkopala
Luo upeilla väreillä viihtyisää hehkua tai värikäs juhlatunnelma terassille, kuistille tai mihin tahansa ulkotilaan, halusitpa luoda liukuvärin tai leikkiä animoiduilla valotehosteilla. Tällä jatkopalalla voit lisätä virtalähteeseen kaksi valonauhaa käyttämällä mukana toimitettua T-liitintä sekä lisätä valonauhan myös mihin tahansa matalajännitejärjestelmään. Globe-valosarjoja ei voi jatkaa päästä päähän.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 14 metriä, 20 lamppua
- Kirkkaat 50 luumenin vaihdettavat lamput
- Täyden spektrin valo (1 000–20 000 K)
- Musiikin synkronointi ja dynaamiset tehosteet
- Jatkopalan liitin mukana
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Synteettinen