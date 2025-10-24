Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Kuparinvärinen Iris, rajoitettu erä

Kuparinvärinen Iris, rajoitettu erä

Luo mihin tahansa huoneeseen sopiva tunnelma rajoitetusti saatavilla olevalla hopean-, kullan-, kuparin- ja ruusunvärisellä Philips Hue Iris ‑lampulla. Iris luo hienostuneen ja ainutlaatuisen vaikutelman valolla, joka heijastaa seinille väriä ja tuottaa pehmeän taustavalon. Lisää Hue Bridge, joka tuo käyttöön lisää ominaisuuksia.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-pikaohjaus
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Kupari

  • Materiaali

    Synteettinen

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

