Luo mihin tahansa huoneeseen sopiva tunnelma rajoitetusti saatavilla olevalla hopean-, kullan-, kuparin- ja ruusunvärisellä Philips Hue Iris ‑lampulla. Iris luo hienostuneen ja ainutlaatuisen vaikutelman valolla, joka heijastaa seinille väriä ja tuottaa pehmeän taustavalon. Lisää Hue Bridge, joka tuo käyttöön lisää ominaisuuksia.