Kauttaaltaan taipuisaa ulkokäyttöön tarkoitettua 2 metrin valonauhaa voit muotoilla ja taivutella aivan miten haluat. Valaise sillä mutkittelevan polun reuna, kiedo se pylvään ympärille tai kiinnitä se seinälle – mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja ruuveilla voit asentaa sen minne vain.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Vaatii Hue Bridgen
  • 1 x 2 metrin valonauha
  • Valkoista ja värillistä valoa
  • Mukana virtalähde
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tuoteoppaat
Kaunista puutarhasi pihavalaistuksella

Kaunista puutarhasi pihavalaistuksella

Valaise puutarhasi yhtä kirkkaasti ja kauniisti kuin kotisi. Saatavana on 16 miljoonaa väriä ja 50 000 lämmintä ja viileää valkoisen valon sävyä, joita voit käyttää ulkona aivan kuin sisällä; valaise kulkureitit tai asenna kaunis kohdevalaisin suosikkipaikallesi.

Taipuisaa valonauhaa voi muotoilla ja taivuttaa

Taipuisaa valonauhaa voi muotoilla ja taivuttaa

Kauttaaltaan taipuisaa ulkokäyttöön tarkoitettua valonauhaa voit muotoilla, taivutella ja muokata aivan miten haluat. Valaise sillä mutkittelevan polun reuna, kiedo se pylvään ympärille tai kiinnitä se seinälle – mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja ruuveilla voit asentaa sen minne vain.

Säänkestävä valonauha

Säänkestävä valonauha

Ulkokäyttöön tarkoitettu valonauha kestää kaikenlaisia sääolosuhteita pienistä vesilätäköistä tuntikausien rankkasateeseen.

Täysin yhtenäinen epäsuora valaistus valonauhalla

Täysin yhtenäinen epäsuora valaistus valonauhalla

Ulkokäyttöön tarkoitetussa Philips Hue -valonauhassa on erityispinnoite, joka hajauttaa nauhan tuottaman valkoisen tai värillisen valon. Nauhaa ei tarvitse piilottaa, käytätpä sitä sitten suoraan tai epäsuoraan valaistukseen – näkyviin jää joka tapauksessa pelkkä valo.

Sisältää virtalähteen ja pistokkeen

Sisältää virtalähteen ja pistokkeen

Yksikköpakkaus sisältää kaikki aloittamiseen tarvittavat elementit: valonauhan ja ulkokäyttöön soveltuvan virtalähteen. Sinun tarvitsee vain purkaa pakkaus, asentaa valaisimet haluamaasi paikkaan ja sytyttää ne.

Muodosta yhteys Hue-siltaan, niin saat käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot

Muodosta yhteys Hue-siltaan, niin saat käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot

Tämä tuote vaatii yhteyden Hue-siltaan, jotta kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot ja muut ominaisuudet ovat käytettävissä. Voit ohjata valaistusta Philips Hue app ‑sovelluksella, asettaa ajastimia, luoda rutiineja, lisätä tai poistaa valoja ja paljon muuta. * Hue-silta myydään erikseen.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

