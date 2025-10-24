Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
Kauttaaltaan taipuisaa ulkokäyttöön tarkoitettua 5 metrin valonauhaa voit muotoilla ja taivutella aivan miten haluat. Valaise sillä mutkittelevan polun reuna, kiedo se pylvään ympärille tai kiinnitä se seinälle – mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja ruuveilla voit asentaa sen minne vain.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- 1 x 5 metrin valonauha
- Valkoista ja värillistä valoa
- Mukana virtalähde
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Väri(t)
multi
Materiaali
Silikoni