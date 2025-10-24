Kauttaaltaan taipuisaa ulkokäyttöön tarkoitettua 5 metrin valonauhaa voit muotoilla ja taivutella aivan miten haluat. Valaise sillä mutkittelevan polun reuna, kiedo se pylvään ympärille tai kiinnitä se seinälle – mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja ruuveilla voit asentaa sen minne vain.