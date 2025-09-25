Älä anna pienen koon hämätä – tämä valaisin luo seinälle paljon valoa.
Play wall washer
Yllättävän pienikokoinen Play wall washer pystyy valaisemaan kerralla laajan pinta-alan. Se on täydellinen lisäys kodin viihteen kokoonpanoon. Tyylikäs, alumiininen valaisin käyttää ColorCast-teknologiaa. Valaisin sopii täydellisesti tuomaan väriä olohuoneeseen (tai minne vain).
Väri
Pakkaus
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- ColorCast Technology
- 1 035 luumenia
- Korkeus x leveys: 15,7 cm x 9,1 cm
- Mattapintainen, valkoinen
- Alumiini
Tehokasta, laajaa, upeaa valoa
Play Wall washer -valaisimen valo on todella tehokasta ja ColorCast™-teknologia mahdollistaa täyteläiset, liukuvärjätyt värivalon sävyt.
Pieni ja tyylikäs
Mattapintaisen, alumiinisen pinnan ja kompaktin muotoilun ansiosta valaisin on tyylikäs lisä tillasi – valon laadusta tinkimättä.
Tehty valon synkronointiin
Play-tuoteperheen osana valaisin on suunniteltu luomaan kokonaisvaltainen viihdevalaistus.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitä eroa on Hue Play Wall washer valaisimen yksittäispakkauksella ja tuplapakkauksella?
Täytyykö minun ostaa erillisiä tarvikkeita käyttääkseni Hue Play Wall washer valaisinta?
Mihin sijoitan Hue Play wall washer -valaisimen?
Onko Hue Play wall washer valaisimessa virtakytkin tai painike värien säätämiseen?
Mitä tarvitsen Hue Play Wall washer -valaisimen synkronointiin television tai tietokoneen kanssa?
Voinko käyttää Hue Play wall washer valaisinta muiden Philips Hue -valojen kanssa?
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen