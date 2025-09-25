Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Hue Play wall washer

Hue Play wall washer

Yllättävän pienikokoinen Play wall washer pystyy valaisemaan kerralla laajan pinta-alan. Se on täydellinen lisäys kodin viihteen kokoonpanoon. Tyylikäs, alumiininen valaisin käyttää ColorCast-teknologiaa. Valaisin sopii täydellisesti tuomaan väriä olohuoneeseen (tai minne vain).

Väri

Pakkaus

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • ColorCast Technology
  • 1 035 luumenia
  • Korkeus x leveys: 15,7 cm x 9,1 cm
  • Mattapintainen, musta
  • Alumiini
Näytä kaikki tuotetiedot
Löydä tuotteen käyttöohje

Kompakti, mutta tehokas

Älä anna pienen koon hämätä – tämä valaisin luo seinälle paljon valoa.

Valkoinen ja musta Play alumiiniseinävalaisin käyttää LED ColorCast -teknologiaa.
LED-seinävalaisimen kirkas ja täyteläinen valo vihreän ja keltaisen sävyissä.

Tehokasta, laajaa, upeaa valoa

Play Wall washer -valaisimen valo on todella tehokasta ja ColorCast™-teknologia mahdollistaa täyteläiset, liukuvärjätyt värivalon sävyt.

Seinän vieressä olevalle pöydälle sijoitettu Hue Play valaisin.

Pieni ja tyylikäs

Mattapintaisen, alumiinisen pinnan ja kompaktin muotoilun ansiosta valaisin on tyylikäs lisä tillasi – valon laadusta tinkimättä.

Olohuoneen seinä valaistaan sinisellä ja vihreällä valolla käyttämällä kahta Play seinävalaisinta television kummallakin puolella.

Tehty valon synkronointiin

Play-tuoteperheen osana valaisin on suunniteltu luomaan kokonaisvaltainen viihdevalaistus.

Tutustu Hue Synciin

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä eroa on Hue Play Wall washer valaisimen yksittäispakkauksella ja tuplapakkauksella?

Täytyykö minun ostaa erillisiä tarvikkeita käyttääkseni Hue Play Wall washer valaisinta?

Mihin sijoitan Hue Play wall washer -valaisimen?

Onko Hue Play wall washer valaisimessa virtakytkin tai painike värien säätämiseen?

Mitä tarvitsen Hue Play Wall washer -valaisimen synkronointiin television tai tietokoneen kanssa?

Voinko käyttää Hue Play wall washer valaisinta muiden Philips Hue -valojen kanssa?

