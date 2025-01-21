Astu hahmosi maailmaan ja nauti loistavan värikkäästä, rohkeasti mukaansatempaavasta pelielämyksestä.
- Suunniteltu tietokonenäytöille
- Nauti monenkirjavasta valaistuksesta
- Helppo asentaa itse
ALE
Play gradient lightstrip PC:lle
Hanki reaktiiviset ja värikkäät liukuvärivalot pelikokoonpanoasi varten! Kiinnitä Hue Play gradient lightstrip 32–34-tuumaisen näyttösi takaosaan mukana toimitettavilla kiinnikkeillä. Aloita synkronointi Hue Sync -työpöytäsovelluksessa, niin valaistus muuttuu pelin tapahtumien mukaan.
Pituus
Nykyinen hinta on 101,99 €, alkuperäinen hinta on 169,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Sopii 32–34 tuuman televisioille
- Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
- Yhdistelee valkoista valoa ja värivaloa
- Edellyttää Hue Bridge
Reaktiivinen kehämainen valotehoste
Ohjaa työpöytäsovelluksella
Hue Sync -työpöytäsovelluksella voit synkronoida PC:ille tarkoitetun Play Hue Play gradient lightstrip for PC -valonauhan näyttösi sisällön kanssa.¹
Tee kokemuksesta omannäköisesi
Vaihda tyyliä, muuta voimakkuutta ja luo sovelluksessa pikakomentoja, joilla voit tuottaa jokaisella pelikerralla henkilökohtaisen elämyksen.
Saatavilla Maciin ja PC:lle
Hanki Hue Sync -työpöytäsovellus ilmaiseksi macOS- tai Windows-tietokoneeseen.
Helppo asennus
Play gradient lightstrip for PC -valonauhasta on saatavilla kolme kokoa yhden ja kolmen näytön kokoonpanoihin. Valonauhan mukana toimitetaan kiinnikkeet, joilla se on helppo kiinnittää näytön takaosaan.
Sekoita monenvärisiä valoja
Värit sulautuvat luonnollisesti toisiinsa, sekoittuvat yhteen ja heijastuvat seinää vasten, jolloin tuloksena on ainutlaatuinen valotehoste näytön takana.
1 Ei toimi DRM-suojatun sisällön kanssa.
Esityksen tähti
Huippuluokan valoelämys
Nauti täyteläisen ja laadukkaan valon saumattomista liukuvärisävyistä. Jokainen valonauhan väri sulautuu luonnollisesti toiseen ja luo ainutlaatuisen vaikutelman.
Tehty näytöille
Play Gradient Lightstrip -valonauha, joka taipuu helposti kulmien ympäri, kiinnitetään yhden tai kolmen näytön kokoonpanon takaosaan.
Viihde viihdevalaistus uudelle tasolle
Muiden Philips Hue -värivalojen kanssa käytettäessä voit nauttia viihdevalaistuksen täydestä loistosta.
Helppo asennus
Play Gradient Lightstrip -valonauhasta on saatavilla kolme kokoa yhden ja kolmen näytön kokoonpanoihin. Sen mukana toimitetaan kiinnikkeet, joilla se on helppo kiinnittää näytön takaosaan.
Sekoita moniväristä valoa
Värit sulautuvat luonnollisesti toisiinsa, sekoittuvat yhteen ja heijastuvat seinää vasten, jolloin tuloksena on ainutlaatuinen valotehoste näytön takana.
Tee valaistuksesta omannäköisesi
Vaihda tiloja, muuta intensiteettiä ja luo sovelluksessa pikakomentoja, joilla voit tuottaa jokaisella pelikerralla räätälöidyn elämyksen.
Tähän tuotteeseen saatavilla olevat varaosat
Etsitkö varaosia tähän tuotteeseen? Hae korvaavia virtajohtoja, kiinnikkeitä ja muita tarvikkeita, joilla saat valosi taas toimintakuntoon.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitkä ovat Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan kokovaihtoehdot?
Toimitetaanko Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan mukana kiinnikkeet, joilla se voidaan kiinnittää televisioon tai näyttöön?
Mitä tarvitsen Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan synkronoimiseksi television tai tietokoneen kanssa?
Voinko lisätä Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan viihdealueeseeni?
Minkä kokoisen Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan tarvitsen?
Voinko kytkeä Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan Hue Sync Boxin tai Play-valopalkin virtalähteeseen?
Mitä minun pitäisi tehdä, jos näyttöni on Play gradient lightstrip for PC -valonauhan kokovaihtoehtojen välillä?
Kuinka paljon tilaa näytön tai television takaosan ja sen takana olevan seinän välille pitää jättää optimaalisen valovaikutelman varmistamiseksi?
Mitä hyötyä on Philips Hue -aloituspakkauksen ostamisesta?
Miksi Play gradient lightstrip for PC -valonauhasta ei ole saatavilla versiota kahden näytön kokoonpanoihin?
Mitä minun pitäisi tehdä, jos valonauhani ei muodosta yhteyttä Bridgeen?
Mitä minun pitäisi tehdä, jos valonauhani ei syty kokonaan?
Miten voin parantaa Play gradient lightstrip for PC -valonauhan suorituskykyä pelatessa?
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.