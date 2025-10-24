Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Signe-lattiavalaisin

ALE

Signe-lattiavalaisin

Modernin tyylikkäällä Signe-lattiavalaisimella tuot mihin tahansa huoneeseen lämmintä ja viileää valkoista valoa sekä 16 miljoonaa väriä. Toimii erillisenä valona tai osana älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Alumiini

  • Materiaali

    Alumiini

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay