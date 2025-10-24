ALE
Signe-lattiavalaisin
Modernin tyylikkäällä Signe-lattiavalaisimella tuot mihin tahansa huoneeseen lämmintä ja viileää valkoista valoa sekä 16 miljoonaa väriä. Toimii erillisenä valona tai osana älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla.
Nykyinen hinta on 188,99 €, alkuperäinen hinta on 269,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Alumiini
Materiaali
Alumiini