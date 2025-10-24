Upotettava Centura-kohdevalaisin, 3 kpl
Valkoisella Hue Centura -spottivalaisimella luot täydellisen tunnelman joka tilanteeseen. Sopii etenkin olo- ja makuuhuoneeseen. Ohjaa yhden huoneen valaistusasetuksia Bluetooth-yhteydellä tai muodosta yhteys Hue Bridge -siltaan, jotta saat käyttöösi älyvalaistuksen kaikki ominaisuudet.
Nykyinen hinta on 189,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- 3 x GU10-polttimo
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen