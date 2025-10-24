Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Upotettava Centura-kohdevalaisin

Upotettava Centura-kohdevalaisin

Hue Venturalla luot täydellisen tunnelman joka tilanteeseen. Sopii etenkin olo- ja makuuhuoneeseen. Ohjaa yhden huoneen valaistusasetuksia Bluetooth-yhteydellä tai muodosta yhteys Hue-siltaan, jotta saat käyttöösi älyvalaistuksen kaikki ominaisuudet.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Mukana GU10-ledilamppu
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay