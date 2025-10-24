Upotettava Xamento-kohdevalaisin, 3 kpl:n pakkaus
Nykyaikaisen muotoilun, miljoonien värisävyjen ja IP44-luokituksen ansiosta nämä kolme mustaa, 22-senttistä, uppoasennettavaa Xamento-alasvaloa sulautuvat minkä tahansa kylpyhuoneen sisustukseen. Lisää väreillä hupia päivittäiseen rutiiniisi tai himmennä valot rentouttavaa hetkeä varten.
Nykyinen hinta on 219,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- 3 x GU10-polttimo
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Synteettinen