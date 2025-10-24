Upotettava Xamento-kohdevalaisin
Lisää hieman hupia päivittäiseen rutiiniisi uppoasennettavalla hopeisella Xamento-alasvalaisimella, jonka älyominaisuudet tuovat käyttöösi miljoonia värejä. IP44-luokituksen ja nykyaikaisen muotoilun ansiosta tämä valaisin sopii minkä tahansa kylpyhuoneen sisustukseen.
Nykyinen hinta on 79,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- 1 x GU10-polttimo
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Kromi
Materiaali
Synteettinen