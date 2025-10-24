Yksi lamppu, E27
Tuo kotiisi valoa värillisen E27-älylampun avulla. Valittavissasi on 16 miljoonaa eri värivaihtoehtoa, joiden avulla voit antaa kodillesi täysin uuden ilmeen. Muodostamalla yhteyden Hue-siltaan saat käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot ja muut ominaisuudet.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- 1 x E27-polttimo
- Valkoista ja värillistä valoa
- Himmennettävä
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
62x110