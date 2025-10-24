ALE
1 kpl:n pakkaus G125 E27 filamentti pallo
Tuo kotiisi näyttävyyttä pyöreällä LED-pallolampulla, jossa on kierteinen hehkulanka. Vintage-tyyliset mutta silti modernit hehkulankalamput vastaavat ominaisuuksiltaan muita älylamppuja: niitä voi esimerkiksi himmentää ja kirkastaa.
Nykyinen hinta on 33,74 €, alkuperäinen hinta on 44,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White Filament
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen vintage-lamppu
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
126x198