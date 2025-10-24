Pitkänomaisen ja Edison-tyylisen hehkulankalampun suurempi versio, ST72, on Bluetooth-yhteensopiva, ja siinä on kierteinen hehkulanka ja tyylikäs kullanruskea pinnoite, jossa on modernisoitua vintage-henkeä. Voit ohjata sitä Bluetoothilla tai muodostaa yhteyden Hue Bridgeen, jotta saat käyttöösi lisää älyvalaistusominaisuuksia.