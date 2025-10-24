ST72 Edison - E27-älylamppu
Pitkänomaisen ja Edison-tyylisen hehkulankalampun suurempi versio, ST72, on Bluetooth-yhteensopiva, ja siinä on kierteinen hehkulanka ja tyylikäs kullanruskea pinnoite, jossa on modernisoitua vintage-henkeä. Voit ohjata sitä Bluetoothilla tai muodostaa yhteyden Hue Bridgeen, jotta saat käyttöösi lisää älyvalaistusominaisuuksia.
Nykyinen hinta on 39,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White Filament
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen vintage-lamppu
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
73x171