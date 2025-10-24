ALE
Luster-lamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)
Yhdistä pienimmät lamput ja valaisimet, esimerkiksi seinä- ja pöytävalaisimet, kahteen Philips Hue White P45 E14 -kruunulamppuun. Nämä pienet lamput antavat himmennettävää lämmintä valkoista valoa, ja voit hallita yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteyden avulla. Kun lisäät Hue Bridgen, saat käyttöösi kaikki ominaisuudet.
Nykyinen hinta on 23,96 €, alkuperäinen hinta on 29,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Bluetooth käytössä
- Hue Bridge käytössä
- Pehmeä valkoinen valo
- Bluetooth-pikaohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
45x77