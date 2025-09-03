*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Erittäin kirkas 3 metrin Flux-valonauha
Koristeellinen ja funktionaalinen valaistus yhdellä valonauhalla! Lisää huoneen kattokouruun erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa tuova valonlähde, joka sopii erinomaisesti päivän aktiviteetteihin. Kirkkailla ja eloisilla värivaloilla voit luoda täydellisen tunnelman arkisiin hetkiin. Tarkka Chromasync™-värisekoitus luo valaistukseen tasaiset liukuvärit. Taipuisa valonauha on helppo asentaa mihin tahansa tilaan – leikkaa, käytä uudelleen ja pidennä. Palkitun Hue sovelluksen ja puhekomentojen avulla voit ohjata ja mukauttaa kaikkia valaistusominaisuuksia sekä luoda omia valaistusasetuksia.
Koko
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
- Chromasync™-värisekoitus
- Erittäin kirkasta, puhtaan valkoista valoa
- 2 900 luumenia
- Leikattava, jatkettava ja uudelleenkäytettävä
Kattava ja vaivaton ohjaus
Voit asettaa upeita valaistusasetuksia, lisätä tunnelmaan sopivia tehosteita sekä ohjata valonauhaasi vaivattomasti käyttämällä Hue-sovellusta tai puhekomentoja. Integroi valonauhat kaikkiin Philips Hue -valaisimiin, -lamppuihin ja -tarvikkeisiin Hue Bridge Prolla. Bridge Prolla voit ohjata koko kotisi valonauhoja mistä päin maailmaa tahansa ja ajastaa automaatioita.
Ensiluokkainen valo, joka on tehty esiteltäväksi
OmniGlow valonauha tarjoaa ensiluokkaisen valaistuselämyksen. Valonauhassa on OmniGlow-teknolgoa ja LED-valojen "pisteet" kätkevä suojakuori, joten sen valo on erittäin yhtenäistä ja tasaista. OmniGlow on riittävän näyttävä käytettäväksi suorana valaistuksena, jolloin siitä tulee huoneesi katseenvangitsija. Valonauhassa on erittäin tehokas valovirta, joten se sopii hyvin toiminnalliseen valaistukseen. Sen edistyksellinen 16-bittinen siru tuottaa erittäin sujuvia ja luonnollisia dynaamisia tehosteita, jotka luovat jokaiseen sisätilaan mukaansatempaavan vaikutelman.
Kirkasta ja puhtaan valkoista valoa
Valaise jokainen nurkka kirkkaalla, erittäin kirkkaalla ja puhtaan valkoisella valolla. Näissä valonauhoissa on erilliset valkoiset ja lämpimän valkoiset LED-valonlähteet, joten ne tuottavat erittäin puhdasta, kirkasta valkoista valoa. Valonauhassa on erittäin tehokas 6 000 luumenin valovirta, joten saat tehokasta epäsuoraa valoa sekä toiminnallista valaistusta, joka auttaa tukemaan keskittymistä ja päivän askareita.
Koristele ja elävöitä kaikkia sisätiloja
Voit luoda täydellisen tunnelman epäsuoralla valolla, joka luo kaunista hehkua seinälle, lattialle ja kattoon. Valittavanasi on joka hetkeen sopivaa värivaloa sekä puhtaan valkoisen valon sävyjä. Chromasync™-teknologian ansiosta värit sulautuvat toisiinsa täsmällisesti ja saat kaunista liukuvärjättyä valoa kodin joka kulmaan. Tee tilasta omannäköisesi upeilla valaistusasetuksilla ja dynaamisilla valotehosteilla, jotka sopivat joka tunnelmaan ja hetkeen. Leikkaa ja kiinnitä mihin tahansa – nurkista seiniin ja katoista portaisiin.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Väri(t)
Multi Color
Materiaali
Silikoni