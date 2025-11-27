Valaise suuret sisätilat helposti asennettavalla lisäosalla, joka on yhteensopiva Hue Flux- ja Hue Flux ultra-bright -valonauhojen kanssa. Saat saumattoman valaistuksen tinkimättä tunnelmasta tai valon laadusta. Tuo värivaloa ja kirkasta, puhtaan valkoista valoa jopa kotisi kaukaisimpiin nurkkiin. Chromasync™-teknologia varmistaa tarkan värisekoituksen ja virheettömän valonjaon.