Hue Flux valonauhan jatko-osa 5 m
Valaise suuret sisätilat helposti asennettavalla lisäosalla, joka on yhteensopiva Hue Flux- ja Hue Flux ultra-bright -valonauhojen kanssa. Saat saumattoman valaistuksen tinkimättä tunnelmasta tai valon laadusta. Tuo värivaloa ja kirkasta, puhtaan valkoista valoa jopa kotisi kaukaisimpiin nurkkiin. Chromasync™-teknologia varmistaa tarkan värisekoituksen ja virheettömän valonjaon.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 5 metrin valonauhan lisäosa
- Helppo asennus
- Pidennettävissä jopa 20 metriin
- Kirkasta puhtaan valkoista valoa
- Chromasync™-värisekoitus
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Väri(t)
Multi Color
Materiaali
Silikoni