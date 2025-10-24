Ulkokäyttöön tarkoitettu 33 jalan Flux-valonauha
Ulkokäyttöön tarkoitettu Flux-valonauha piristää pihan, terassin ja kuistin ilmettä eloisan koristeellisella tunnelmalla. Chromasync™-tekniikka tarjoaa tarkan värisovituksen kauniita liukuvärejä varten. Asentamalla valonauhan piiloon voit luoda epäsuoraa valoa julkisivuihin, seiniin ja aitoihin. Nauti ulkovalaistuksen kirkkaasta, aidosti valkoisesta ja monivärisestä valosta. Voit luoda mukautettuja valaistusasetuksia ja dynaamisia tehosteita sekä ohjata niitä helposti Hue sovelluksella tai älyavustajien puhekomennoilla. Säänkestävän valonauhan asennus on helppoa – kytke valonauha tavalliseen pistorasiaan mukana tulevalla matalajännitevirtalähteellä tai integroi se olemassa olevaan matalajännitejärjestelmään.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
- Chromasync™-värisekoitus
- Kirkasta puhtaan valkoista valoa
- 3 000 luumenia
- Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Väri(t)
Multi Color
Materiaali
Silikoni