Ulkokäyttöön tarkoitettu Flux-valonauha piristää pihan, terassin ja kuistin ilmettä eloisan koristeellisella tunnelmalla. Chromasync™-tekniikka tarjoaa tarkan värisovituksen kauniita liukuvärejä varten. Asentamalla valonauhan piiloon voit luoda epäsuoraa valoa julkisivuihin, seiniin ja aitoihin. Nauti ulkovalaistuksen kirkkaasta, aidosti valkoisesta ja monivärisestä valosta. Voit luoda mukautettuja valaistusasetuksia ja dynaamisia tehosteita sekä ohjata niitä helposti Hue sovelluksella tai älyavustajien puhekomennoilla. Säänkestävän valonauhan asennus on helppoa – kytke valonauha tavalliseen pistorasiaan mukana tulevalla matalajännitevirtalähteellä tai integroi se olemassa olevaan matalajännitejärjestelmään.