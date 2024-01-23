Perehdy Perifo-kiskovalaistuksen toimintatapaan ja kaikkien komponenttien yhteensopivuuteen.
Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo L-muotoinen seinälevysarja (2 spottivalaisinta)
Tämä valkoinen seinäkiskovalaistussarja sisältää kaksi sylinterikohdevalaisinta, kolme 1 metrin kiskoa, virtalähteen, jossa on seinäpistorasiaan tarkoitettu pistoke, ja liittimet vasemmalle kääntyvään L-muotoon asentamista varten.
Nykyinen hinta on 599,92 €
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 2 spottivalaisinta, 490 lm @2700K kukin
- Vie 10,6 wattia virtalähteestä
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Suunniteltu seinille
- Sisältää kaiken mitä tarvitset
Lisää sarjaasi
Hue White and color ambiance
Perifo gradient light tube compact -valoputki
199,99 €
Hue
Perifo straight connector -liitin
19,99 €
Hue
Perifo-kisko 0,5 m
49,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo cylinder -kohdevalaisin
119,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo cylinder pendant -riippuvalaisin
149,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo linear light bar -valopalkki
199,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo gradient light tube large
299,99 €
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x Hue Perifo 100 W:n 1-pistevirtalähde seinäasennukseen pistokkeella
Tämä virtalähde liitetään yhden Perifo-kiskon päähän ja pistorasiaan. Saat jopa 100 W:n tehon yhdellä virtalähteellä – lisää vain lamppuja, kunnes tehoraja tulee täyteen. Vain Perifo-kiskovalaistukseen.Perifo 100 W:n 1-pistevirtalähde seinäasennukseen pistokkeella
3 x Hue Perifo-kisko 1 m
Tämän 1 metriä pitkän valkoisen kiskon avulla voit asetella kiskovalaisimesi haluamallasi tavalla. Perifo-valaisimet voi kiinnittää suoraan kiskoon. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo-kisko 1 m
1 x Hue Perifo straight connector -liitin
Yhdistä kaksi Perifo-kiskoa tällä valkoisella straight connector -liittimellä. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo straight connector -liitin
1 x Hue Perifo internal corner connector -kulmaliitin
Lisää Perifo-kiskovalaistukseen L-muoto sisäisen kulmaliittimen avulla. Asennuksen jälkeen kisko kääntyy oikealle tai vasemmalle riippuen siitä, miten virtalähde on sijoitettu. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo internal corner connector -kulmaliitin
2 x Hue White and color ambiance Perifo cylinder -kohdevalaisin
Nämä tehokkaat valkoiset lieriön muotoiset kohdevalaisimet voi kiinnittää napsauttamalla suoraan Perifo-kiskoon. Kallista ja kierrä valaisimia, ja kohdista värikästä valoa haluamaasi paikkaan. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo cylinder -kohdevalaisin
Tutustu Perifoon
Mikä älykäs kiskovalaistus on?
Rakenna mukautettu kiskovalaistussarja
Hanki vaiheittaiset ohjeet kunkin osan valitsemiseksi erikseen mukautetun kiskovalaistusjärjestelmän rakentamista varten.
Kysymyksiä ja vastauksia
Tarvitsenko Hue Bridge -sillan, jotta voin käyttää Perifo-kiskovalaistusta?
Tarvitsenko Hue Bridge -sillan, jotta voin käyttää Perifo-kiskovalaistusta?
Voinko ohjata Perifo-kiskovalaisinta Bluetoothilla?
Voinko ohjata Perifo-kiskovalaisinta Bluetoothilla?
Kuinka voin laskea Perifo-kiskojärjestelmääni lisättävien valaisinten enimmäismäärän?
Kuinka voin laskea Perifo-kiskojärjestelmääni lisättävien valaisinten enimmäismäärän?
Voinko säätää seinävirtalähteen kaapelin pituutta?
Voinko säätää seinävirtalähteen kaapelin pituutta?
Voinko säätää seinävirtalähteen kaapelin pituutta?
Voinko säätää seinävirtalähteen kaapelin pituutta?
Mitä Perifo-kiskovalaistussarja sisältää?
Mitä Perifo-kiskovalaistussarja sisältää?
Voinko tehdä Perifo-kiskovalaistussarjasta vielä suuremman kokonaisuuden lisäämällä valoja tai kiskoja?
Voinko tehdä Perifo-kiskovalaistussarjasta vielä suuremman kokonaisuuden lisäämällä valoja tai kiskoja?
Mitkä valaisimet toimivat Perifo-kiskon kanssa?
Mitkä valaisimet toimivat Perifo-kiskon kanssa?
Voinko asentaa Perifo-kiskovalaistuksen itse?
Voinko asentaa Perifo-kiskovalaistuksen itse?
Miten Perifo-kiskovalaistus kytketään virtaan?
Miten Perifo-kiskovalaistus kytketään virtaan?
Voinko vaihtaa Perifo-valaisimieni lamput itse?
Voinko vaihtaa Perifo-valaisimieni lamput itse?
Voinko laajentaa Perifo-kiskovalaistussarjaa lisävalaisimilla?
Voinko laajentaa Perifo-kiskovalaistussarjaa lisävalaisimilla?
Toimitetaanko Perifo-kiskovalaistussarja esiasennettuna?
Toimitetaanko Perifo-kiskovalaistussarja esiasennettuna?
Mitä kiinnitysmateriaaleja Perifo-kiskovalaistussarjan mukana toimitetaan?
Mitä kiinnitysmateriaaleja Perifo-kiskovalaistussarjan mukana toimitetaan?
Miten Perifo-valaisimia voidaan siirtää kiskolla?
Miten Perifo-valaisimia voidaan siirtää kiskolla?
Mitä pakkauksessa toimitetaan, kun tilaan Perifo-kiskovalaisimet?
Mitä pakkauksessa toimitetaan, kun tilaan Perifo-kiskovalaisimet?
Millaisia asennusvaihtoehtoja Perifo-kiskovalaisimen kiskoille on?
Millaisia asennusvaihtoehtoja Perifo-kiskovalaisimen kiskoille on?
Mikä on Perifo-kiskovalaisimen jatkojohto ja sähkörasian kansi?
Mikä on Perifo-kiskovalaisimen jatkojohto ja sähkörasian kansi?
Mitä eroa on ulko- ja sisäkulmaliittimillä?
Mitä eroa on ulko- ja sisäkulmaliittimillä?
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.