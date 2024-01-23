Perehdy Perifo-kiskovalaistuksen toimintatapaan ja kaikkien komponenttien yhteensopivuuteen.
Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo suora seinälevysarja (1 suuri valoputki)
Tämä valkoinen seinäkiskovalaistussarja sisältää yhden suuren gradient light tube -valoputken, kaksi 1 metrin kiskoa, virtalähteen, jossa on seinäpistorasiaan tarkoitettu pistoke, ja liittimet suoraan riviin asentamista varten.
Nykyinen hinta on 594,97 €
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 1 suuri valoputki, 1840 lm @2700K
- Vie 29,5 wattia virtalähteestä
- 200.4 cm
- Suunniteltu seinille
- Sisältää kaiken mitä tarvitset
Lisää sarjaasi
Hue White and color ambiance
Perifo gradient light tube compact -valoputki
199,99 €
Hue
Perifo straight connector -liitin
19,99 €
Hue
Perifo-kisko 0,5 m
49,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo cylinder -kohdevalaisin
119,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo cylinder pendant -riippuvalaisin
149,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo linear light bar -valopalkki
199,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo gradient light tube large
299,99 €
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x Hue Perifo 100W:n 1-pistevirtalähde seinäasennukseen pistokkeella
Tämä virtalähde liitetään yhden Perifo-kiskon päähän ja pistorasiaan. Saat jopa 100 W:n tehon yhdellä virtalähteellä – lisää vain lamppuja, kunnes tehoraja tulee täyteen. Vain Perifo-kiskovalaistukseen.Perifo 100 W:n 1-pistevirtalähde seinäasennukseen pistokkeella
2 x Hue Perifo-kisko 1 m
Tämän 1 metriä pitkän valkoisen kiskon avulla voit asetella kiskovalaisimesi haluamallasi tavalla. Perifo-valaisimet voi kiinnittää suoraan kiskoon. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo-kisko 1 m
1 x Hue Perifo straight connector -liitin
Yhdistä kaksi Perifo-kiskoa tällä valkoisella straight connector -liittimellä. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo straight connector -liitin
1 x Hue White and color ambiance Perifo gradient light tube large
Suurella valkoisella gradient-valoputkella voit lisätä isoonkin tilaan moniväristä valoa. Säädä rikkaan, voimakkaan valon määrä sopivaksi kiertämällä valoputkea. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo gradient light tube large
Tutustu Perifoon
Mikä älykäs kiskovalaistus on?
Rakenna mukautettu kiskovalaistussarja
Hanki vaiheittaiset ohjeet kunkin osan valitsemiseksi erikseen mukautetun kiskovalaistusjärjestelmän rakentamista varten.