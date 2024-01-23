Tuki
Lähikuva edestä Perifo suora seinälevysarja (1 suuri valoputki)

Vain Philips Hue Kaupasta

Perifo suora seinälevysarja (1 suuri valoputki)

Tämä valkoinen seinäkiskovalaistussarja sisältää yhden suuren gradient light tube -valoputken, kaksi 1 metrin kiskoa, virtalähteen, jossa on seinäpistorasiaan tarkoitettu pistoke, ja liittimet suoraan riviin asentamista varten.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • 1 suuri valoputki, 1840 lm @2700K
  • Vie 29,5 wattia virtalähteestä
  • 200.4 cm
  • Suunniteltu seinille
  • Sisältää kaiken mitä tarvitset
Lisää sarjaasi

Lisää sarjaasi

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo gradient light tube compact -valoputki

Hue White and color ambiance

Perifo gradient light tube compact -valoputki

12 wattia
71,4 cm kiskoilla
Jopa 1060 luumenia
Kääntyy 350 astetta

199,99 €

Perifo straight connector -liitin

Hue

Perifo straight connector -liitin

Yhdistää kaksi kiskoa
Asenna kiskot suoraan
Asenna kiskot suoraan

19,99 €

Perifo-kisko 0,5 m

Hue

Perifo-kisko 0,5 m

0,5 metriä
Sopii enintään kahdelle kohde-/riippuvalaisimelle
Ei sovi valoputkelle (light tube) tai valopalkille (light bar)

49,99 €

Perifo cylinder -kohdevalaisin

Hue White and color ambiance

Perifo cylinder -kohdevalaisin

5,3 wattia
17,7 cm kiskoilla
Jopa 510 luumenia
Kääntyy 350 astetta

119,99 €

Perifo cylinder pendant -riippuvalaisin

Hue White and color ambiance

Perifo cylinder pendant -riippuvalaisin

5,2 wattia
17,7 cm kiskoilla
Jopa 510 luumenia
Nosta ja laske johtoa

149,99 €

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo linear light bar -valopalkki

Hue White and color ambiance

Perifo linear light bar -valopalkki

29 wattia
95 cm kiskoilla
Jopa 2 050 luumenia
Täydellinen valinta isoihin tiloihin

199,99 €

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo gradient light tube large

Hue White and color ambiance

Perifo gradient light tube large

29,5 wattia
146,4 cm kiskoilla
Jopa 2600 luumenia
Kääntyy 350 astetta

299,99 €

Tämän tuotepaketin sisältö

Lähikuva edestä Hue Perifo 100W:n 1-pistevirtalähde seinäasennukseen pistokkeella

1 x Hue Perifo 100W:n 1-pistevirtalähde seinäasennukseen pistokkeella

Tämä virtalähde liitetään yhden Perifo-kiskon päähän ja pistorasiaan. Saat jopa 100 W:n tehon yhdellä virtalähteellä – lisää vain lamppuja, kunnes tehoraja tulee täyteen. Vain Perifo-kiskovalaistukseen.

Perifo 100 W:n 1-pistevirtalähde seinäasennukseen pistokkeella
Lähikuva edestä Hue Perifo-kisko 1 m

2 x Hue Perifo-kisko 1 m

Tämän 1 metriä pitkän valkoisen kiskon avulla voit asetella kiskovalaisimesi haluamallasi tavalla. Perifo-valaisimet voi kiinnittää suoraan kiskoon. Vain Perifo-kiskovalaisimille.

Perifo-kisko 1 m
Lähikuva edestä Hue Perifo straight connector -liitin

1 x Hue Perifo straight connector -liitin

Yhdistä kaksi Perifo-kiskoa tällä valkoisella straight connector -liittimellä. Vain Perifo-kiskovalaisimille.

Perifo straight connector -liitin
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Perifo gradient light tube large

1 x Hue White and color ambiance Perifo gradient light tube large

Suurella valkoisella gradient-valoputkella voit lisätä isoonkin tilaan moniväristä valoa. Säädä rikkaan, voimakkaan valon määrä sopivaksi kiertämällä valoputkea. Vain Perifo-kiskovalaisimille.

Perifo gradient light tube large

Tutustu Perifoon

Mikä älykäs kiskovalaistus on?

Perehdy Perifo-kiskovalaistuksen toimintatapaan ja kaikkien komponenttien yhteensopivuuteen.

Lue kiskovalaistuksesta

Rakenna mukautettu kiskovalaistussarja

Hanki vaiheittaiset ohjeet kunkin osan valitsemiseksi erikseen mukautetun kiskovalaistusjärjestelmän rakentamista varten.

Lue opas

Kysymyksiä ja vastauksia

Tarvitsenko Hue Bridge -sillan, jotta voin käyttää Perifo-kiskovalaistusta?

Voinko ohjata Perifo-kiskovalaisinta Bluetoothilla?

Kuinka voin laskea Perifo-kiskojärjestelmääni lisättävien valaisinten enimmäismäärän?

Voinko säätää seinävirtalähteen kaapelin pituutta?

Voinko säätää seinävirtalähteen kaapelin pituutta?

Mitä Perifo-kiskovalaistussarja sisältää?

Voinko tehdä Perifo-kiskovalaistussarjasta vielä suuremman kokonaisuuden lisäämällä valoja tai kiskoja?

Mitkä valaisimet toimivat Perifo-kiskon kanssa?

Voinko asentaa Perifo-kiskovalaistuksen itse?

Miten Perifo-kiskovalaistus kytketään virtaan?

Voinko vaihtaa Perifo-valaisimieni lamput itse?

Voinko laajentaa Perifo-kiskovalaistussarjaa lisävalaisimilla?

Toimitetaanko Perifo-kiskovalaistussarja esiasennettuna?

Mitä kiinnitysmateriaaleja Perifo-kiskovalaistussarjan mukana toimitetaan?

Miten Perifo-valaisimia voidaan siirtää kiskolla?

Mitä pakkauksessa toimitetaan, kun tilaan Perifo-kiskovalaisimet?

Millaisia asennusvaihtoehtoja Perifo-kiskovalaisimen kiskoille on?

Mikä on Perifo-kiskovalaisimen jatkojohto ja sähkörasian kansi?

Mitä eroa on ulko- ja sisäkulmaliittimillä?

