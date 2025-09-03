Suojaa sisätilojasi pöydälle sijoitettavalla, mustalla Philips Hue 2K -kameralla. Nauti terävästä 2K-tarkkuudesta, joka takaa selkeän kuvan päivällä ja yöllä. Laite sulautuu pienen kokonsa ansiosta saumattomasti kotiisi. Älykäs liiketunnistus ja kaksisuuntainen puhetoiinto pitävät sinut ajan tasalla missä ja milloin tahansa. Kun havaitaan liikettä, Hue-valot siirtyvät hälytystilaan ja valaisevat kotisi turvallisuuden parantamiseksi.