*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Pöydälle sijoitettava Secure 2K -kamera
Suojaa sisätilojasi pöydälle sijoitettavalla, mustalla Philips Hue 2K -kameralla. Nauti terävästä 2K-tarkkuudesta, joka takaa selkeän kuvan päivällä ja yöllä. Laite sulautuu pienen kokonsa ansiosta saumattomasti kotiisi. Älykäs liiketunnistus ja kaksisuuntainen puhetoiinto pitävät sinut ajan tasalla missä ja milloin tahansa. Kun havaitaan liikettä, Hue-valot siirtyvät hälytystilaan ja valaisevat kotisi turvallisuuden parantamiseksi.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Saumaton integraatio Philips Hue -valoihin
- Vastaanota ilmoitus, kun havaitaan liikettä
- 2K-video, joka tuo kaikki yksityiskohdat selkeästi esiin
- Mukana tyylikäs ja kompakti pöytäteline
Saat tämän kaiken Philips Hue Bridgen avulla
Hue Bridge tarjoaa kattavan valikoiman älykodin turvaominaisuuksia: valo- ja äänihälytykset, läsnäolovaikutelman automaation sekä mahdollisuuden laajentaa kodin turvallisuutta tai älyvalaistusta.
Valvo kotiasi
Secure-kamera lähettää ilmoituksen suoraan mobiilaitteeseesi, kun se havaitsee liikettä. Luo Activity- tai Package -alueita, jotta saat hälytyksen sen mukaan, mikä liikkeen laukaisee (onko se esimerkiksi ihminen, eläin, ajoneuvo tai paketti).
Tee kodistasi asutun näköinen
Käytä Secure-kameraa ja läsnäolovaikutelman automaatiota kaksisuuntaisen puhetoiminnon kanssa kotisi turvallisuuden parantamiseksi – ja mielenrauhan saavuttamiseksi.
Tekniset tiedot
Pakkauksen mitat ja paino
Pakkauksen mitat ja paino
EAN/UPC – tuote
8721103045737
Nettopaino
700,9 g
Bruttopaino
1 083,8 g
Korkeus
140 mm
Pituus
219 mm
Leveys
176 mm
Tuotekoodi (12NC)
929004258404