Essential flex valonauhalla voit koristella kodin valolla monipuolisesti! Taivuta valonauha mihin tahansa muotoon ja tee siitä koristeellinen keskipiste olohuoneen, kotitoimiston tai lastenhuoneen seinälle. Flex valonauha on helppo sovittaa peilien ja seinäkalusteiden muotoihin. Valon väri on vapaasti valittavissa, ja valonauha voi toistaa myös upeita neonvalotehosteita. Ota ensimmäinen askel Hue-älyvalaistuksen maailmaan – voit ohjata valoja Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa, asettaa automaatioita ja valita kymmenistä eri valaistusasetuksista.