Hue Essential valonauha 10 m
Hue Essential valonauhalla lisäät helposti koristeellista valaistusta mihin tahansa kodin tilaan tinkimättä valon laadusta. Essential valonauha luo huoneeseen viihtyisän ilmeen valaisemalla seinät liukuvärjätyllä valolla, jonka voi mukauttaa joka tunnelmaan ja hetkeen sopivaksi. Valonauha on helppo kiinnittää pois näkyvistä esimerkiksi television taakse, kirjahyllyn alle tai makuuhuoneen kalusteiden taakse. Valonauhan voit leikata sopimaan täydellisesti mihin tahansa tilaan. Ota ensimmäinen askel Hue-älyvalaistuksen maailmaan – voit ohjata valoja Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa, asettaa automaatioita ja valita kymmenistä eri valaistusasetuksista.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
- RGBIC-teknologia
- Lyhennä sopivan pituiseksi
- Ota käyttöön kaikki ominaisuudet Hue Bridgellä
- Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Oletko valmis astumaan Hue-älyvalaistuksen jännittävään maailmaan? Essential-valonauhat ovat helppo, edullisempi ja hauska tapa päästä alkuun Hue-älyvalaistuksessa. Hue Essential -valonauhat ovat täynnä loistavia ominaisuuksia. Elävöitä tilaa väreillä väreillä, valaistusasetuksilla ja neonvärejä sisältävillä hauskoilla tehosteilla – halusitpa lisätä tunnelmavalaistusta vain yhteen huoneeseen tai koko kotiisi. Essential-tuotteiden asennus on nopeaa ja helppoa. Lataa palkittu Hue-sovellus valojen ohjausta ja mukautusta varten. Essential-valonauhat ovat yhteensopivia myös muiden Hue-tuotteiden kanssa. Voit siis helposti laajentaa Hue-kokoonpanoasi tulevaisuudessa.
Herätä kotisi eloon miljoonilla väreillä – täydellinen tunnelman luomiseen joka hetkeä varten. Halusitpa luoda tunnelman juhlintaa, seurustelua tai rentoutumista varten, Hue Essential -valonauhat valaisevat minkä tahansa huoneen seinät upeasti. Haluatko päästää luovuutesi valloilleen? Käytä valonauhoja myös suoraan valaistukseen. Neonvaloefektit ovat loistava tapa kehystää peilejä, korostaa huonekaluja tai jopa luoda valotaidetta seinälle. Halusitpa rentoutua tai juhlia, Hue Essential -valonauhat luovat täydellisen tunnelman jokaiseen hetkeen.
Hue Essential -valonauhat eivät ainoastaan valaise – ne muuntavat tilan eloisalla, mukautettavalla valolla. Hue-sovelluksen valaistusasetusgalleriasta löydät kokoelman värikkäitä, eri teemojen mukaan järjestettyjä valaistusasetuksia joka tunnelmaan. Nautitpa savannin auringonlaskun rauhoittavasta lämmöstä tai Cancúnin eloisista pastellisävyistä, löydät valaistusasetuksen joka tilanteeseen. Valitse tunnelmaan sopiva valmis valaistusasetus, suunnittele omasi tai uppoudu dynaamisiin tehosteisiin, kuten tuikkivaan tähtien valoon tai takan kotoisaan hehkuun. Essential-valonauhoilla voit antaa mielikuvituksesi loistaa, olipa tunnelma mikä tahansa!
Hue Bridge ja Bridge Pro avaavat laajan valikoiman edistyneitä älyvalaistusominaisuuksia. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat upeat valotehosteet, valojen synkronointi viihteeseen, Hue Securen integrointi valoihin ja kameroihin, ohjaus puhekomennoilla kodin virtuaaliavustajien kautta sekä monet älykkäät automaatiot. Bridge Pro on edistynein älyvalaistuskeskuksemme. Se on nopeampi kuin koskaan ja siihen voi yhdistää enemmän valoja ja tarvikkeita. Saat myös käyttöösi lisäominaisuuksia. Palkittu Hue-sovellus on intuitiivisin ja kattavin tapa järjestää, ohjata ja mukauttaa kaikkia Hue Essential -valonauhoja ja muita Hue-tuotteita, jotka saatat lisätä kokoonpanoosi tulevaisuudessa.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Monivärinen
Materiaali
Silikoni